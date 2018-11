‘GH VIP 2018’: Tony Spina es derrotado por El Koala

Tony Spina y El Koala se enfrentaban en la sala de expulsiones después de que Miriam fuese, una vez más, salvada en ‘GH VIP 2018’. Esta semana, los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’ tenían la intuición de que Tony sería el que se quedaría en la casa, pero parece que el público ha vuelto a escoger a El Koala para que se quede en la casa.

Tony Spina ha sido el expulsado de la semana en ‘GH VIP 2018’ a pesar de la gran cantidad de seguidores que tiene fuera de la casa. El Koala ha ganado una semana más y, por tanto, podrá disfrutar de la casa de ‘GH VIP 2018’. Miriam, por su parte, aunque no se alegra de la salida de Tony, sí que se ha puesto muy feliz de ver de nuevo a su mejor amigo en la casa.

Jorge Javier le ha preguntado a Tony que si se esperaba quedarse en la casa y él ha confesado que tenía esperanzas, pero que El Koala ha conseguido eliminar a muchas personas y que él no iba a ser diferente: “Yo no lo tenía claro, Koala es una aspiradora y me ha aspirado a mi también”, es lo que ha confesado Tony en ‘GH VIP 2018’.