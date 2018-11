Pablo Alborán y su superstición con el color plata, al descubierto en ‘El Hormiguero’

El cantante malagueño, Pablo Alborán, volvió anoche a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos para presentar la reedición de su disco “Prometo”, y para recoger la tarjeta del Club Platino del programa. Alborán entró en un espectacular coche platino para desatar la euforia de los espectadores del programa en directo.

El artista confesó tener mucha superstición con el color plata, que en este último año le ha dado muchas alegrías, “cuando fui a los Grammy dije que este año el color plata se iba a llevar mucho y me compre una camiseta color plata, cada vez que veía algo de ese color pensaba que era una señal. no me llevé ningún Grammy, pero he logrado cinco discos de Platino y soy socio Platino de El hormiguero” comentó entre risas el malagueño.

El propio cantante también admitió que es muy “supersticioso” y que “busca señales en todos lados”. Pablo Motos también bromeó con Alborán respecto a los bailes que ha ido perfeccionando en sus actuaciones. El presentador recordó algunos titulares a su paso por Sudamérica, en el que decían que el cantante “causó furor con sus bailes de cadera”. Alborán, entre risas, confesó que fue Shakira quien le dio unos consejos para moverse mejor encima del escenario.

Los espectadores de ‘El Hormiguero’ disfrutaron de una pequeña actuación en directo del malagueño, que interpretó “Tu refugio”, para cerrar su visita platino.