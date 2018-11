Maira se enfrenta a su decisión más dura en 'MYHYV'. Josua, Marco y Manu esperan ser los elegidos de la tronista y salir juntos de la mano.

Hoy llega la esperada final de Maira en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ después de casi tres meses sentada en la silla de tronista. Ayer conocimos que Jennifer Baldini, ganadora del trono de Albert, aunque su relación fuera no llegó a cuajar, será la nueva tronista del programa que sustituirá a Maira.

Pero antes Maira debe decidir entre sus tres pretendientes, Josua, Manu o Marco. “Me siento súper nerviosa y tengo miedo de equivocarme y de no recibir el cariño que quiero dar”, confesaba ayer Maira antes de su momento decisivo. Hacia mucho tiempo que ‘MYHYV’ no emitía una de sus finales en directo, y hoy con Maira no sabremos nada por adelantado hasta que la tronista elija a su candidato.

La propia Maira explicaba ayer lo que más le gusta de sus tres pretendientes, por eso tiene dudas sobre quién será el elegido. “Lo que más me gusta de

Marco es su sencillez, su ternura. Manu me ha demostrado en todo momento que con él puedo hablar. Y Josua es un hombre con mucho carácter, muy humilde, con un corazón hermoso”. de ahí las dudas de Maira.

A partir de las 12:25, en Cuatro, Maira elige al hombre de su vida en directo, aunque existe la posibilidad de que al final se vaya sola.