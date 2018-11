‘El Hormiguero’: Vanesa Martín advierte a los padres de los niños de ‘La Voz Kids’

Las dos nuevas coaches de ‘La Voz Kids’, Vanesa Martín y Rosario Flores, visitaron ayer noche ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, para repasar algunas de las novedades que trae esta nueva andadura del formato musical a través de Antena 3. Las dos cantantes afrontan con gran interés su nuevo rol junto a los cantantes más pequeños del talent.

Vanesa Martín, se estrena como coach del programa, que esta vez contará con cuatro coaches para ‘La Voz Kids’. “¡Yo creo que a mí me hubieran echado a la primera!” comentaba Martín entre risas sobre el programa. Rosario, con más experiencia como coach, también se refirió al inicio de las grabaciones que ya están en marcha, “yo es que no puedo. Hay algo que me entra y me traspasa la silla. Es que los niños vienen con una emoción…”, comentaba Rosario.

Pero Vanesa Martín también quiso hacer llegar unas palabras a esos padres que llevan a sus pequeñas estrellas al programa, “los padres deben saber que esto es un juego” comentaba Martín en ‘El Hormiguero’, “no se lo pueden tomar como la única oportunidad de los niños para ser estrellas, porque no es así, y la mayoría luego no llega”, apuntó la cantante como advertencia a los padres.

‘La Voz Kids’ no tiene fecha de estreno, aunque ya han comenzado las grabaciones del programa. Presumiblemente, todo hace indicar que la época de Navidad puede ser una buena fecha para dar comienzo a la primera temporada del talent en Antena 3.