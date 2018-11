‘GH VIP 2018’: Así está viviendo Suso la salida de Aurah de la casa de ‘Gran Hermano VIP’

La salida de Aurah Ruiz, el pasado jueves, de la casa de ‘GH VIP 2018’ ha dejado a Suso muy tocado esta semana. El ex tronista, acostumbrado a los realities, le ha pillado muy de sorpresa su enamoramiento de la canaria, y esta semana está sufriendo mucho por no tener a su compañera desde el principio del concurso.

“Tengo miedo a perderla” comentaba en el confesionario mientras lloraba a lágrima viva por la salida de Aurah. “Ya no es solo amor. Es todo lo que arrastra yéndose. Me deja hecho una mierda” se derrumbaba el concursante al pensar en su amor. A Suso le da miedo que Aurah pueda ver cosas fuera que no le gusten y pueda “perderla”.

La canaria ha contemplado toda la escena y lo mal que lo está pasando su novio en la casa sin ella. “Le estoy esperando y le estoy apoyando” comentaba Aurah a Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘GH VIP 2018’. La canaria lleva unos cuantos días fuera de la casa y ha confirmado que, por el momento, sigue estando con Suso. Comentario que ha desatado la risa de Jorge Javier que le recordaba que llevaba poco tiempo fuera, “si llevas tres días fuera mujer”.

A Suso le quedan unas cuantas semanas dentro de la casa, ya que esta semana no es uno de los nominados, y con la salida de Aurah, ha dejado claro quién es su protegido, y único amigo dentro de la casa: Asraf.