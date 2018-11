‘First Dates’: La sensualidad toma el restaurante de Carlos Sobera

La semana de ‘Las mil y una noches’ en ‘First Dates’ nos va a dejar muchas imágenes en las retinas para que los espectadores puedan disfrutar durante estos días. Ayer vimos a los primeros protagonistas entrar por el restaurante de Carlos Sobera, y gente como Luis y Karen se encontraron, y no con buena fortuna.

Hoy, la sensualidad y los baños en el hammam, han sido los protagonistas en ‘First Dates’. Primero hemos visto llegar a Antonio, un granadino muy risueño, que venía buscando a alguien dispuesto a seguirle el rollo. Para Antonio entró la sensual Nailah, que vestida para la ocasión, ha dejado cautivado a Antonio durante toda la cita.

Antonio ha sido muy agradable con Nailah, pero ella no las tenía todas consigo. “Que se haya separado dos veces no me cuadra” comentaba Nailah, que acabó por decantarse por el no, cuando descubrió que Antonio tenía 9 años más que ella. A pesar de esto, Nailah no ha dejado pasar la ocasión para realizar su danza del vientre, que acabó por conquistar a Antonio. Pero ella solo lo quería como amigo.

En el Hamman del amor entraron Gregorio y José Manuel. Gregorio se definió como “una loca del coño” porque hace siempre lo que quiere. Y José Manuel no lo vio como su prototipo. Los dos, polos opuestos, no han llegado a entenderse, a pesar de la escena que ‘First Dates’ les había montado metidos en el jacuzzi del amor. Gregorio confirmó su no a José Manuel, diciendo que si lo veía por la calle “lo saludaría, pero nada más”.