‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Cristian toma una decisión con Noelia este lunes

Noelia y Cristian han tenido una cita juntos y parece que han conectado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. No obstante, parece que Cristian no lo tiene seguro y es que, según ha comentado, le han hecho mucho daño y no quiere que le vuelva a pasar lo mismo con una chica. No lo soportaría. Es por eso por lo que está tan indeciso y no sabe si quedarse o marcharse para siempre.

Noelia, por su parte, quiere que se quede, pero admite que no le gusta nada es de ‘ahora me voy, ahora vengo’. No va con ella. Noelia quiere un hombre decidido que quiera conquistarla, no alguien que solo venga a calentar la silla. Esto le hace ganar confianza a Cristian, pero no sabemos cuál es la decisión que habrá tomado finalmente. ¿Se quedará con Noelia o preferirá seguir solo durante una temporada?

Asimismo, Noelia recibirá a otro pretendiente que, según parece, estuvo un tiempo pretendiendo a Isa Pantoja. La tronista le preguntará si han estado juntos, ¿Cuál será la respuesta?