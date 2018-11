‘GH VIP 2018’: El Koala y Mónica se sinceran en la prueba semanal

Mónica y El Koala han tenido un acercamiento amistoso dentro de la cabina en la que realizan la prueba semanal en ‘GH VIP 2018‘. Ambos han acercado posturas e incluso hemos visto a Mónica decir que ‘El Koala saca lo mejor de Miriam, pero que ella ha sufrido mucho por cosas que ha dicho y hecho‘. El Koala, a su vez, ha dicho que él conoce solo lo mejor de Miriam. Que sabe que tiene carácter, pero que no puede decir nada malo de ella.

Durante esta conversación, Mónica también le ha confesado a El Koala que si ella sale el próximo jueves, estará orgullosa del concurso que ha estado haciendo en ‘GH VIP 2018’. Cree que ha sido consecuente con todo lo que ha hecho y que no ha actuado con falsedad, sino siempre con la verdad por delante.

Miriam, que estaba en esos momentos en el baño, no ha podido evitar escuchar la conversación e ir a hablar con Mónica y El Koala. Mónica le ha dicho que no es el momento ya que estaba hablando con El Koala. Miriam ha insistido en hablar y, finalmente, han terminado en otra pelea en ‘GH VIP 2018’. ¿Significa esto que Miriam no deja a Koala hablar con Miriam?