‘First Dates’: La peluca de Luis deja sin palabras a Karen en ‘First Dates’

Comienza la semana en ‘First Dates’ con un especial de ‘Las mil y una noches’ y el restaurante del amor se ha vestido de lujo para recibir durante toda la semana a sus comensales más sensuales. Esta noche una serie de personas han ido a buscar el amor vestidos para la ocasión y con la ilusión de encontrarse con alguien con quien compartir su vida.

Los primeros en llegar han sido Alberto y Raimon, y el encuentro no ha deparado lo que ellos buscaban. Ha habido tensión entre los dos, pero ambos coincidían en que se parecían demasiado. En la decisión final, Alberto ha sido claro, “no quiero una segunda cita”, y Raimon, a pesar de dar rodeos para rechazar a su cita de ‘First Dates’, ha terminado confirmando que tampoco quería seguir conociendo a Alberto.

Seguidamente hemos conocido a Luis, un catalán, que se definía como fogoso, y al que le gusta ponerse peluca “de vez en cuando”. Para Luis ha llegado Karen, que buscaba otra cosa, y nada más ver a Luis, se ha quedado sin palabras. “Creía que me había equivocado de habitación, pero Carlos se ha ido y me ha dejado sola”, comentó Karen. La peluca de Luis ha provocado la risa de Karen y la negativa, desde el principio, de seguir conociendo a Luis.

Aunque Luis lo ha intentado, Karen no estaba por la labor, y es que la peluca del catalán estaba demasiado presente. “Cuando me ha abrazado no olía a nada, a mí me gustan los machos. Y el pelo corto” comentó Karen. La negativa se veía venir desde el inicio, y más cuando Luis confesó a Karen que tenía un secreto, “este pelo no es el mío” anunció Luis, como si nadie se hubiese dado cuenta.

El catalán se quitó la peluca y, aunque Karen no cambio el no, confesó que estaba mejor sin ella. Al final Luis tendrá que buscar de nuevo el amor con o sin peluca.