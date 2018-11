‘Sábado Deluxe’: Makoke confirma que espió a Kiko Matamoros

A pesar de que sabe que no es una actitud demasiado buena, Makoke ha confirmado en ‘Sábado Deluxe’ que ha estado espiando a Kiko Matamoros, su exmarido, durante unos días. Makoke afirma que no se fiaba de su marido y que por ello decidió espiarlo, aunque la situación no duró demasiado. A los tres días le dijo que sabía dónde iba.

La historia comenzó por un bolo. Makoke quería saber si Kiko estaba en casa o si seguía en la discoteca, pero no había forma de contactar con él. Es entonces cuando le dijeron que podía saber dónde estaba a través de una aplicación móvil. Y allá que fue ella a descubrirlo. ¿Dónde estaba Kiko? Pues ni en casa ni en la discoteca. Matamoros estaba en un club de alterne.

Esto alarmó a Makoke que, definitivamente, dejó de fiarse del que era su marido. En ‘Sábado Deluxe’ ha confesado que estuvo tres días siguiéndole con el móvil, pero que no pudo más y que le confesó todo lo que sabía. Después de eso, según ha contado Makoke, todo fue a peor y Kiko adoptó un estilo de vida que podía hacer peligrar su salud. Desde entonces, Makoke decidió que su relación no iba a ir a más y que era hora de terminarla.