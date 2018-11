Mª Eugenia Martínez de Irujo, una duquesa en tierras vikingas, en ‘Planeta Calleja’

Jesús Calleja viajará acompañado de Mª Eugenia Martínez de Irujo a las Islas Feroe en el programa de hoy de 'Planeta Calleja'.

Jesús Calleja emprende una nueva aventura acompañado de Mª Eugenia Martínez de Irujo. En el programa de hoy de ‘Planeta Calleja’ la duquesa volará desde la comodidad de la alta sociedad hasta la naturaleza salvaje de las Islas Feroe, un pequeño archipiélago danés en pleno Atlántico Norte.

Mª Eugenia Martínez de Irujo mostrará su espíritu aventurero embarcándose en una aventura que jamás pensó que pudiera protagonizar. El primer objetivo de la expedición será rapelar la Garganta de Ravnagjógv, una pared vertical de 30 metros de altura, todo un reto para superar el vértigo de la Duquesa de Montoro. “Yo no estaba convencida de hacer un rápel, los primeros días no quería ni pensarlo. El momento de asomarme ha sido lo peor, lo he pasado fatal“, asegura.

Para ir preparando el terreno, Eugenia y Jesús explorarán el archipiélago a caballo, en bici y a pie. Recorrerán increíbles acantilados en medio de paisajes espectaculares de esta tierra vikinga e interactuará con sus habitantes para conocer más a fondo sus costumbres nórdicas.

Además, nuestros intrépidos aventureros se adentrarán en el mar a bordo de una lancha hasta llegar a la remota isla de Koltur, habitada por solo un matrimonio. Por el camino contemplarán colonias de focas y diferentes aves autóctonas, como el frailecillo. “Mi hija no se lo va a creer cuando me vea hacer todo lo que he hecho. Jesús siempre me ha dado muy buen rollo y convivir con él es mucho mejor: te ríes muchísimo y no hay nada que me guste más en el mundo que reírme“, afirma la duquesa.

