‘Tu cara me suena’: Carlos Baute enamora al jurado imitando a Bruno Mars

Carlos Baute ha realizado una imitación espectacular en ‘Tu cara me suena’, incluso el jurado se ha puesto en pie al verlo actuar como Bruno Mars. El cantante se ha metido en su papel y realmente parecía que estábamos ante Bruno Mars y compañía. ¡No había ni rastro de Carlos Baute en el escenario! Era realmente Bruno Mars.

En el escenario, Carlos Baute ha tenido una puesta de escena inmejorable y, sobre todo, lo hemos visto actuar con mucha energía, que es precisamente lo que desprende Bruno Mars en cada actuación. Ha clavado la vitalidad con la que Mars suele salir al escenario. Esto es una de las cosas que más le ha gustado al jurado, aunque no la única. La puesta en escena, el vestuario, la voz…, todo han sido halagos para Carlos Baute y su interpretación.

Y, como es de esperar, todo esfuerzo tiene su recompensa. Carlos Baute ha sido el ganador de la semana de ‘Tu cara me suena’. Es la primera vez que el artista recibe los 3.000 euros de premio semanales, y ya iba siendo hora. En lo que llevamos de programa, Carlos Baute ha realizado unas imitaciones que no estaban nada mal, pero no eran las mejores. Pero ahora sí que sí. ¡Carlos Baute ha conseguido subir puestos en el ranking del programa!