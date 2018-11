‘El Hormiguero’: “Salgo poco de fiesta, pero cuando salgo, no vuelo”

Marc Márquez ha sido el encargado de cerrar la semana en ‘El Hormiguero’ junto a Pablo Motos. Marca ha conseguido ganar, de nuevo, el mundial de MotoGP, convirtiéndose así en el piloto más joven de la historia a la hora de conseguir este reto. Pero no es el único récord que ha conseguido. También es el heptacampeón más joven de la historia del motociclismo.

Una de las preguntas que le hizo Pablo Motos al joven campeón de MotoGP, la categoría reina, es la de: “¿Cuándo sales de fiesta también eres un campeón?”. Marc Márquez confesó que realmente salía bastante poco de fiesta por cuestiones de trabajo, pero que “si salía de fiesta, no volvía, era el campeón de la noche”.

Parece que al joven deportista no le va mucho eso de salir a tomar algo e ir a casa. “0 salgo o no salgo, y como lo hago poco, lo tengo que aprovechar”, ha contestado. Eso sí, nunca cuando hay carreras. En esos momentos se reserva exclusivamente para el deporte.

Además, también hablaron en ‘El Hormiguero’ de los problemas que ha tenido Márquez con Valentino Rossi, que parece que no hay quién lo arregle. Asimismo, Pablo sacó el tema del fichaje de Jorge Lorenzo por Honda. Marc confesó que “ahora hay dos gallos en el mismo corral, pero el equipo me consultó su fichaje y Honda HRC no se puede permitir no ganar el título en pilotos o marcas, es un fracaso, si no gana uno, tiene que ganar el otro con los pilotos que tiene”.