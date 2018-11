‘GH VIP 2018’: Suso carga contra Tony por su acercamiento a Miriam

Parece que la relación entre Tony y Suso en ‘GH VIP 2018‘ ha ido cayendo en picado en estos últimos días. Desde que se fue Makoke, Tony se ha ido acercando cada vez más a Miriam. Algunos en la casa piensan que ha sido por estrategia, pero Tony asegura que no, que lo está haciendo de corazón y que ahora Miriam es su compañía dentro de la casa.

Suso le ha expresado al italiano sus dudas acerca de este acercamiento: “Me extraña verte con ella”, ha comentado. “Conmigo se porta súper bien“, responde el italiano. Suso le pregunta si no nominó a Miriam por estrategia. “No la nominé por corazón. Por estrategia te habría dado a ti tres puntos y subíais Mónica y tú. Desde que se fue Makoke, quitando a Aurah, la mejor convivencia ha sido con ella. Ha surgido. Es la pura realidad y verdad”.

Pero Suso no ha sido el único que ha opinado sobre su acercamiento a Miriam. Asraf también le ha dicho que le ha “chocado su acercamiento a Miriam”, especialmente teniendo en cuenta que no se llevaba demasiado bien con Makoke. Tony acepta esas opiniones, pero asegura que no es ninguna estrategia de ‘GH VIP 2018’, sino que realmente es lo que siente.