‘OT 2018’: Marilia, última expulsada de ‘Operación Triunfo’

Había muchas ganas de Gala 9 de ‘OT 2018’ para saber si Marilia volvería a ser la verduga de otro de sus compañeros. Pero a la tercera fue la vencida y Marta fue salvada por el público del programa por un 53% de los votos. Las dos nominadas habían tenido una semana complicada a la hora de enfrentarse a la canción y Marta ha sido, finalmente, la elegida por el público.

Marilia abrió la Gala 9 con un tema movido, “Only girl (In the World)”, pero, como desde hace semanas, la canaria no sacó todo lo que llevaba dentro para convencer al público. Marta, por su parte, se arriesgó con “I Want To Know What Love Is”, y aunque no fue su mejor actuación, y se la pudo ver nerviosa, pudo superar a Marilia en las votaciones finales.

Pero Marta sabía que su actuación no fue lo mejor que ha hecho en ‘OT 2018’, y el jurado volvió a nominarla una semana más para abandonar la Academia. La final de ‘OT 2018’ se acerca y ahora mismo los concursantes y los miembros del jurado entran en una parte del programa muy complicada, ya que quedan muy pocos, y cada vez es más difícil determinar a los nominados.

Marilia se despidió de sus compañeros visiblemente emocionada, y es que ya son muchas semanas las que llevan dentro del concurso, y la amistad entre los concursantes es cada vez más fuerte.