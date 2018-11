‘OT 2018’: “Hasta luego Mari Carmen”, así se despidió Roberto Leal de C. Tangana

El artista C. Tangana es uno de los máximos exponentes de la música trap de nuestro país. Ayer se presentó en ‘OT 2018’ para cantar uno de sus temas junto a Niño de Elche. Pero ni fue rap, ni fue trap. El cantante deleitó a los espectadores del programa con una actuación comedida y con aires flamencos y minimalistas.

El público presente en el plató del programa no acabó de entender la actuación de trapero y cuando terminó se pudieron escuchar unos tímidos aplausos desde el respetable. Pero eso no fue lo único que ocurrió tras la actuación de C. Tangana en ‘OT 2018’. Roberto Leal, siempre de buen rollo y con la sonrisa en la cara, despidió a Tangana mientras éste se marchaba del escenario sin mediar palabra.

Ante esto, Leal fue cambiando su despedida hablando de la libertad de hacer música y acabó con un “hasta luego Mari Carmen” irónico pero claramente contrariado con la actitud del artista. Los concursantes no podían creer lo que veían y lo que Roberto Leal le decía a C. Tangana. El presentador también se percató de las miradas de los concursantes y seguidamente admitió su enfado, pero siempre de buen humor. “Tengo la sonrisa en la cara por lo que acaba de pasar” admitió Leal con una leve sonrisa y cara de circunstancias, para terminar diciendo, “veneno es lo que me ha entrado a mí ahora”.