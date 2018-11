‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: El primer ‘beso’ de Santana ha sido con Amal

Santana ha practicado hoy en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘ un ejercicio que no le ha gustado demasiado con Amal, el yoga aéreo. A pesar de todo, parece que la pareja se ha divertido y que ha vivido momentos muy intensos como, por ejemplo, el beso que Amal le ha robado a Santana mientras practicaban el yoga aéreo.

Parece que hacer ejercicio ha relajado a la pareja y han podido hablar un poco más para seguir conociéndose. Amal le ha confesado a su tronista que ‘se lo ha pasado muy bien con él’ y que ‘a ella no le hacen falta besos para conquistar, con su personalidad ya lo consigue’. A pesar de esto, el tronista le ha insinuado que quería otro beso, pero ella no ha accedido. Prefiere ir poco a poco.

Esta cita parece que no ha gustado el resto de pretendientas de Santana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, incluso hemos escuchado decir a Melissa ‘qué asco’ al ver el beso que se han dado Amal y Santana. “Si me da asco verte darte un beso con Santana, pues me da asco”, ha dicho Melissa en respuesta a Amal.

¿Quién será la siguiente en conseguir un beso de Santana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’?