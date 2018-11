Juan Echanove habla de su “amnesia” respecto a ‘Cuéntame’, en ‘El Hormiguero’

Nueva cita con actores en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, después de que la noche anterior Dani Rovira presentara a los espectadores del programa de Antena 3 su próxima película, la esperada ‘Superlópez’. Anoche, Juan Echanove y Ricardo Gómez, visitaron el programa para presentar su última obra de teatro, “Rojo”, que se estrenará el 29 de noviembre en el Teatro Real.

Los actores se conocen desde hace mucho tiempo, y ahora siguen trabajando juntos después de su larga carrera en ‘Cuéntame cómo pasó’. Respecto a este tema, y la controvertida salida de Echanove de la serie, Pablo Motos no quiso dejarlo pasar para conocer de primera mano la impresión de los actores. “Bueno… he sufrido como un proceso de amnesia” comentó el actor irónicamente. “He intentado quedarme solo con los buenos momentos, pasando de los malos. Aunque sí que siento envidia de Ricardo, porque él sí pudo irse bien de ‘Cuéntame'”, lanzó Echanove su dardo a la serie.

Igualmente, Ricardo Gómez recordó cómo ha sido rodar la última escena para la serie, confesando el actor, que se “emocionó” junto a Elena Rivero que también abandona la serie al final de esta temporada. “Llegué a casa y estaba solo, no había nadie. Me bajé yo solo a un restaurante y hice lo que me apetecía: comerme una hamburguesa allí, yo solo”, confesó el actor en ‘El Hormiguero’.

Los actores viven ahora un buen momento profesional, y quieren centrarse en sus nuevos proyectos, como su nueva obra, de la que esperan que mucha gente pueda verla y vivirla con ellos en el escenario.