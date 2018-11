Conocemos los grandes fracasos de la historia de la televisión española, series que no han conseguido llegar a su segunda temporada.

El fracaso forma parte de la historia y, como es de esperar, también de la historia de la televisión. Es cierto que hemos tenido grandes series a lo largo de la historia, pero también algunas que habría sido mejor ni plantearlas. ¿Quieres saber cuáles son los grandes fracasos de la historia de la televisión? Pues no te los pierdas a continuación.

‘Piratas’ (2011), en Telecinco

La serie de ‘Piratas’ no tuvo el éxito que esperaban los creadores. Las expectativas eran muy altas, pero parece ser que el público no respondió como debía. Es cierto que su estreno tuvo bastante audiencia, pero muchas personas dejaron de seguir esta serie la ver que no era un ‘Piratas del Caribe’ a la española.

‘Las chicas de oro’ (2010), en TVE

Que una adaptación funcione en televisión es bastante complicada ya que siempre esperamos ver lo mismo que en la original. Y esto no siempre es así. En el caso de ‘Las chicas de oro’, la adaptación fue un fracaso ya que los personajes y las tramas fueron reescritas para la audiencia española.

‘Las chicas de oro’ perdieron el humor propio de la serie americana, la original, que es precisamente lo que la caracterizaba. Una pena.

‘¡Fibrilando!’ (2009), Telecinco

Después de ‘Camera Cafe’, la productora Magnolia TV decidió hacer otra serie muy parecida pero con el personal de un hospital. Mismos actores, misma ubicación…, pero otra situación muy diferente. Parece que la serie no terminó de encajar y que los espectadores hubiesen preferido que ‘Camera Cafe’ siguiese en antena.

‘Ellas y el sexo débil’ (2006), Antena 3

Queriendo imitar a series como ‘Sexo en Nueva York’, Antena 3 estrenó hace algunos años ‘Ellas y el sexo débil’ con Ana Obregón como protagonista. Esta serie contaba la historia de Carla y otras cuatro mujeres que, por su posición, tenían que hacer frente a los hombres.

La serie estaba llena de diálogos pobres y de una sobreactuación increíble. No se parecía en nada a las versiones americanas que estamos habituados a ver. Es por eso por lo que, directamente, la serie acabó para no volver.

‘La Fuga’ (2011), Telecinco

Imitando a ‘Prison Break’, Telecinco lanzó su serie ‘La Fuga’, que contaba la historia de amor surgida dentro de una prisión. Es cierto que la serie no contaba nada nuevo, pero las fugas siempre han conquistado al espectador, aunque en este caso no fue así. Las interpretaciones dejaban mucho que desear.

‘De repente, los Gómez’ (2009), Telecinco

‘De repente, los Gómez’, fue una serie cómica basada en la historia de una familia que vive en un barrio popular y que esconde un secreto. Pasó totalmente desapercibida y es por eso por lo que cuando se emitió el capítulo número 11, decidieron cancelarla.

‘Circulo rojo’ (2007), Antena 3

Otra de los grandes fracasos de la televisión fue la serie ‘Circulo rojo’, una serie de misterio que parece que no encajó demasiado bien. La serie trataba sobre la venganza de dos mujeres heridas tras la muerte de Clara Villalobos. ¿Cuál fue el problema? Que no fue emitida en su totalidad ya que la audiencia no respondió como se esperaba. Una pena ya que el reparto de actores de ‘Circulo rojo’ que realmente valen la pena.