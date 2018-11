‘GH VIP 2018’: Jorge Javier Vázquez confiesa que el rechazo del público le está pasando factura

Desde que comenzó esta nueva temporada de ‘GH VIP 2018’ los espectadores están siendo muy críticos con la actitud del programa respecto a algunos temas. Sin ir más lejos, la federación SOS Racismo Madrid, ha interpuesto una demanda contra el programa por no parar las situaciones racistas y comportamientos vejatorios dentro de la casa.

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez ha ido saliendo al paso de las críticas semana tras semana, pero ha explotado en su columna de Lecturas, admitiendo que las críticas del público le está haciendo caer a “un pozo cada vez más negro”. Jorge Javier ha sido acusado por los espectadores de tener cierto favoritismo hacia algunos concursantes, como Suso, que han demostrado algunas actitudes muy reprochables.

“Reviso mi Instagram y le doy a ‘Rechazar todo’ porque veo por encima que hay algunos mensajes claramente insultantes” escribe Jorge Javier respecto al trato del público contra su persona. “Estoy convencido de que lo que me pasa tiene que ver el cansancio físico, con dormir mal y a deshoras, pero no puedo evitar pensar que me quiero ir. Dejarlo todo. Desaparecer”, admitía el presentador en su columna.

Y es que, la nueva edición de ‘GH VIP 2018’ está siendo muy intensa para todos los concursantes y miembros del programa que, a pesar de estar viviendo una de las ediciones más vistas, está pasando factura a gente del equipo como Jorge Javier Vázquez.