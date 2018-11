‘GH VIP 2018’: Aurah confiesa en “La curva de la vida”, que sufrió malos tratos en una relación

Este año, los espectadores de ‘GH VIP 2018’, están conociendo más de cerca a los concursantes de esta edición gracias a “La curva de la vida”. Ayer fue el turno de Aurah Ruiz, la canaria, nominada esta semana, dibujo su línea de la vida y dejó una confesión que cogió por sorpresa a todos los colaboradores y espectadores del programa de Telecinco.

Según la concursante, antes de conocer al padre de su hijo, el futbolista Jesse Rodríguez, tuvo una relación muy tormentosa y sufrió maltrato físico en varias ocasiones. “Lo pase muy mal, de llegar a las manos, pensé que moría” confesó la concursante entre lágrimas. La ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ casi no pudo continuar con sus palabras, “sufrí maltrato en una relación, y no quiero recordarlo, porque estoy fuerte y no se lo merece nadie”, apuntó Aurah.

En su línea de la vida, Aurah, también habló de la relación con Jesse, una relación en la que se sintió “sola”. Pero no todo han sido malos momentos para la canaria. Con la llegada de su hijo, Aurah vio un poco la luz en el túnel, y confesó que en 2018 la mejor noticia que recibió fue que su hijo saliera del hospital, añadiendo que, conocer a Suso, ha sido el otro gran momento de su vida en este 2018.

Los colaboradores del programa se mostraron muy afectados por las palabras de Aurah que, con su juventud, ha tenido que pasar por muchos malos momentos en su vida y ‘GH VIP 2018’ le ha dado la oportunidad de conocerla un poco mejor.