Ana Belén en ‘El hormiguero’: “A veces avergüenzo a mi familia”

Ana Belén acude a 'El Hormiguero' para presentar "Vida", su nuevo disco tras 11 años sin editar un trabajo propio y alejada del foco mediático.

La cantante Ana Belén fue la primera invitada de la semana en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. La artista madrileña presentó su último disco, “Vida”, y habló de toda una vida llena de éxitos en el mundo de la música. Ana Belén, que siempre derrocha buen humor a su paso por el programa de Antena 3, confesó como la música forma parte de su día a día, y hasta llega a avergonzar a su familia por cualquier lugar por donde pasan.

“Víctor Manuel no abre la boca en casa, pero yo, canto en todo momento”, admitía Ana Belén. Según la artista ha llegado a cantar hasta en las escaleras mecánicas de los centros comerciales, acaparando las miradas de los curiosos. “A veces avergüenzo a mi familia porque me pongo a cantar en cualquier lado. Por ejemplo, puedo ir bajando por la escalera mecánica de unos almacenes y hacerlo cantando” confesaba la artista, sacando la sonrisa de Pablo Motos.

Sobre su nuevo disco, la madrileña admitió que se sentía con ganas de sacar material nuevo, después de 11 años sin editar un trabajo propio. “He echado cuentas y me he percatado de que llevaba once años sin sacar un disco nuevo, me he sorprendido” relataba la cantante, que ha contado con ayuda de David San José, su hijo, en la producción.

Igualmente Motos no dejar pasar la ocasión para que Ana Belén se atreviese a cantar en directo para los espectadores de ‘El Hormiguero’, y aprovechando la confesión de la madrileña de que The Beatles es uno de sus grupos de referencia, la invitó a cantar “Let it be” con su guitarra.