‘GH VIP 2018’: Anuar visitó la casa de Guadalix para dar un mensaje a su hermano Asraf

A estas alturas de concurso las visitas que reciban los habitantes de la casa de ‘GH VIP 2018’ siempre son bienvenidas para ellos. Anoche le tocó el turno a Asraf Beno, que esta semana no está nominado y está llevando mucho más tranquila su convivencia. A pesar de que los compañeros no se fían de él y de su estrategia, el marroquí se ve fuerte y con ganas de llegar hasta el final.

La visita de su hermano Anuar le sirvió de alivio ante la respuesta de Verdeliss a su pregunta del domingo. Asraf encontró la bolita roja, así que tenbía derecho a una pregunta. “¿Me ven finalista de ‘GH VIP 2018’?”, la respuesta fue negativa por parte de Verdeliss, algo que dejó muy tocado al marroquí. Pero Anuar ha conseguido animar a su hermano y la complicidad y el buen rollo entre los dos ha marcado la visita de éste a la casa de Guadalix.

Cómo casi todos los invitados, Anuar ha querido trasladar a su hermano que no se fíe de nadie. “Tú a lo tuyo, en plan tú, no más gente. Tú mira por ti, el de al lado nada, y no te fíes de nadie, ni de tus amigos ni de los del otro lado, aquí no tienes amigos”, así de contundente se mostraba Anuar con su hermano. Y es que cada vez está más cerca la final y todos los habitantes de la casa harán lo posible por llegar.

Igualmente, Asraf, preocupado por la respuesta de Versdeliss, volvió a insistir a su hermano, y Anuar no tuvo más remedio que ser sincero, “no te voy a mentir, no estás siendo el favorito”.

Esta noche en el ‘Límite 48 horas’ podremos ver el resto del encuentro por completo y saber qué nominado es salvado por el público.