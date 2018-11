‘GH VIP 2018’: Los concursantes recuperan el máximo presupuesto, tras superar la prueba militar

La prueba semanal ha devuelto el mal rollo a la casa de ‘GH VIP 2018’. Los habitantes de la casa debían seguir la órdenes de la sergento Miriam Saavedra, para convertir Guadalix de la Sierra en un cuartel militar. Cada concursantes debía hacer al menos una vuelta a la pista americana al día, además de obedecer a Miriam Saavedra como la máxima autoridad de la casa.

Este punto no gustó desde el inicio a los habitantes de ‘GH VIP 2018’ y en muchos momentos hemos visto como la prueba peligraba cuando los concursantes no querían hacer caso a Miriam. Suso estuvo a punto de abandonar y amenazó a los concursantes con no hacer nada y perder la prueba. Aurah y Miriam han visto como su relación ha vuelto a ser la de hace unas semanas y se han dicho de todo por la casa, a pesar de que Miriam era la máxima autoridad.

Asraf también ha tenido roces con Miriam, y la peruana sigue sin fiarse del acercamiento del marroquí hasta ella y Koala. A pesar de todo esto, y de que han tenido muchas faltas durante la prueba, en ‘Gran Hermano VIP: El debate’ el desenlace final ha sido positivo. Los concursantes debían superar su tiempo del primer día en la pista americana, y lo han hecho casi sin problemas, sobrándoles más de dos minutos para ganar la prueba.

De este modo, los habitantes de ‘GH VIP 2018’ han vuelto a conseguir el máximo presupuesto de 4 euros al día por persona, para comprar todo lo que quieran esta semana.