‘GH VIP 2018’: Belén Esteban y Makoke se enfrentan en el debate de Gran Hermano VIP

Belén Esteban le tenía ganas a Makoke desde hace tiempo, y compartieron un tenso cara a cara en el Debate de 'GH VIP 2018'.

El jueves pasado, Makoke, ex de Kiko Matamoros, se convirtió en la última expulsada de ‘GH VIP 2018’. Algunos colaboradores se frotaban las manos con la idea de enfrentarse en los debates a Makoke, caso de Mila Ximénez o Belén Esteban, firmes defensoras de que la ex de Matamoros ha realizado un concurso bastante malo.

En el debate de ayer, con Sandra Barneda como presentadora, Belén Esteban y Makoke protagonizaron una tensa discusión respecto al concurso, aunque todos sabemos el odio interno que se tienen la una a la otra. Belén pidió a Sandra hablar con Makoke, aunque no en privado, para que toda la audiencia escuchara lo que la colaboradora tenía que decirle.

Y es que Belén ha defendido que Makoke “ha sido un mueble” en la casa y que ha desaprovechado una oportunidad para que el público puede conocerla. “No entendía tu amistad con Mónica, cuando luego os poníais verdes por la espalda” se refería Belén al paso de Makoke por Guadalix. “Cuando te vi con el señor Ángel Garó y con Tony, criticando, supe que no erais amigas” refiriéndose a Mónica Hoyos.

Makoke ha sido el criticada por muchos colaboradores de ‘GH VIP 2018’, por hacer un papel bastante plano en el concurso, y por no criticar a las espaldas a muchos de sus compañeros. El martes nueva gala y veremos más enfrentamientos como este e iremos saliendo de dudas sobre la polémica de Makoke con Carlos Lozano.