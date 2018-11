‘Sábado Deluxe’: la economía de Ángel Garó al descubierto

Una de las cuestiones que se han tratado en ‘Sábado Deluxe’ ha sido la economía de Ángel Garó. Es cierto que no es un tema demasiado agradable, pero los colaboradores, y Jorge Javier, no han tenido ningún reparo en preguntarle al artista por su patrimonio económico ya que todos saben que, a lo largo de su vida, ha realizado alguna que otra inversión.

Ángel ha confesado que su mayor inversión es su colección de arte. Tiene más de 300 piezas entre las que encontramos algún que otro Picasso. Además, también tiene comprado un edificio entero en el centro de Málaga que reconvirtió en un palacete del siglo XIX. “¿Y no puedes vivir sin trabajar?”, le han preguntado. Ángel ha contestado que no. Que podría vender su colección e irse a una isla, pero es algo que, por el momento, no se plantea.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado directamente cuánto le han llegado a pagar a Garó en el pasado por las galas especiales. El actor ha confesado que le han llegado a pagar 24.000 euros por 15 minutos de programa. También ha contado en ‘Sábado Deluxe’ que le pagaron por un especial en TVE 65 millones de pesetas. Todos los colaboradores han alucinado. ¡Vaya montón de dinero!