‘OT 2018’: Así ha sido el primer pase de micros de la semana en ‘Operación Triunfo’

El talent show avanza a pasos agigantados y ya son solo nueve los concursantes que quedan dentro de ‘OT 2018‘ y ninguno de ellos se puede permitir el más mínimo fallo ya que el final del programa está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ha sido el primer pase de micros de la semana? Vamos a conocerlo a continuación.

Marila y su ‘Only girl (in the word)’ de Rihanna

Es la tercera vez que Marila está nominada. ¿Qué opinan los profesores sobre su elección? Las reacciones han sido muy positivas. Incluso le han dicho que va a ser un ‘bombazo’. Solo tiene que pulir algunos detalles para que su actuación sea perfecta y el público la deje una semana más en la Academia.

Marta canta’I want to know what love is’ de Foreigner

Para Marta es la segunda nominación y no ha querido arriesgar. Es por eso por lo que ha escogido una canción que va mucho con ella. Los profesores han coincidido en que Marta sufre demasiado y que ese sufrimiento no le deja ser ella misma. Le han dicho que confíe más en ella pero, ¿Lo hará?

Famous y ‘El reloj’ de Lucho Gatica

Esta semana, ‘OT 2018’, ha querido homenajear al legendario rey de los boleros, Lucho Gatica, que falleció el pasado martes 13 de noviembre. Para ello, le han propuesto a Famous cantar uno de sus temas más emblemáticos. Los profesores han visto algún que otro momento desafinado, pero, en general, la valoración ha sido positiva.

María: ‘Amorfoda’ de Bad Bunny

María tiene un tema que le encanta esta semana en ‘OT 2018’ y, aunque tiene que controlar aún algunas notas, la valoración general ha sido estupenda. Parece que los chicos están cada vez más seguros y que no se permiten ni un solo fallo.

Natalia cantará ‘Lush life’ de Zara Larsson

Natalia no tenía el trabajo del todo terminado para el primer pase de micros. Es cierto que no estaba nada mal, pero no era lo que los profesores esperaban ver. No obstante, la han animado muchísimo para que siga esforzándose. Seguro que lo sacará.

Julia: ‘Me muero’ de La Quinta Estación

Julia no controla la canción. Es cierto que comienza muy bien, pero con el paso de los segundos se va perdiendo y no sabe dónde está. Los profesores le han lanzado ánimos, pero aún necesita mucho trabajo.

Sabela con ‘Next to me’ de Emili Sandé

Los profesores piensan que Sabela puede darle más caña y, aunque el tema está bien, puede dar más de sí misma.

Alba: ‘Allí donde solíamos gritar’ de Love of Lesbian

Alba tiene un gran problema y es que no vocaliza, algo que preocupa muchísimo al profesorado. Además, se le olvida la letra con cierta frecuencia. ¿En resumen? Más trabajo.

Miki: ‘Una lluna a l’aigua’, la canción catalana de de Txarango

Es la primera vez que se interpreta un tema en catalán en ‘Operación Triunfo’ y ha causado mucho revuelo (al igual que casi toda la edición de ‘OT 2018’). No obstante, a los profesores les ha gustado la actuación de Miki ya que creen que será “muy potente”.