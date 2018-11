‘Tu cara me suena’: el espectacular cambio de Anabel Alonso

La trayectoria de Anabel Alonso ha ido en constante evolución en ‘Tu cara me suena’. Es más, en el programa de esta semana el jurados se ha quedado gratamente sorprendido por la actuación de la actriz ya que ha realizado una imitación perfecta de la canción de Los Cinco Latinos.

Al terminar su imitación, Anabel Alonso ha recibido el aplauso del público y una gran valoración por parte del jurado. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que la actuación de Anabel no puede terminar si un poco de humor. Para ello, el presentador de ‘Tu cara me suena’, le ha propuesto a Anabel realizar un juego de adivinanzas sin palabras. Ella, como era de esperar, ha aceptado.

Anabel tenía que imitar a varios artistas latinos, pero solo con gestos, hasta que el jurado adivinase quiénes eran. Un juego muy divertido y fácil para Anabel. Finalmente ha sido Ángel el que ha tenido más aciertos y, por tanto, el que ha ganado la prueba.

En cuanto a la posición, esta semana Anabel Alonso ha quedado la segunda en la lista debido al empate entre Jordi, Soraya y Mimi. Los tres han obtenido los mismo puntos por sus actuaciones aunque, finalmente, los compañeros han votado a Mimi como la mejor de la noche en ‘Tu cara me suena’.