‘OT 2018’: Carlos Right, último expulsado de ‘Operación Triunfo’

Los espectadores han vuelto a hablar, y han decidido en esta Gala 8, que Carlos Right sea el expulsado de la semana. El joven aspirante había estado en la cuerda floja durante unas cuantas semanas y de nuevo Marilia se ha encargado de ser la verdugo de uno de sus compañeros de ‘OT 2018’. Carlos Right ha recibido 43% de apoyo, por el 57% que ha recibido Marilia.

Carlos Right había tensado demasiado la cuerda con varias semanas de nominaciones. Esta noche se decantó por un tema de Michael Bublé, “Everything” que volvieron a mostrar las carencias del artista encima del escenario. A pesar de ello, Carlos ha demostrado ser un gran compañero y ha dado muy buenos momentos en la Academia.

Marilia por su parte no ha vuelto a destacar en su actuación, pero es cierto que ha mejorado el nivel de la semana pasada, aunque no sabemos si le será suficiente como para no volver a estar nominada. El público ha vuelto a volcarse con la canaria y con un 57% de los votos ha sido salvada una vez más para continuar en la Academia de ‘OT 2018’.

Igualmente el público ha decidido que Sabela sea la nueva favorita del concurso por delante de Alba Reche y Julia.