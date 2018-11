‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Marina se despide de Santana y de ‘MYHYV’

Parece que, finalmente, Marina ha decidido abandonar la conquista de Santana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Después de hablar durante un buen rato en su cita con el tronista, Marina ha valorado lo que hay entre ellos y el futuro que, posiblemente, tendrían dentro del programa. Y lo ha visto todo de color gris. De ahí a que haya tomado esta decisión a pesar de que Santana le guste muchísimo.

Pero lo que más ha sorprendido es la excusa que ha dado Marina, y que todos se han dado cuenta de que estaba bromeando. “Mi madre me ha llamado para recoger olivas y yo me voy, que es herencia de la familia”. También ha añadido que tiene mucho lío con la Universidad y que tiene muchas cosas que hacer fuera de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, aunque la realidad sea otra.

Pero al final, Marina ha admitido en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que lo que no tiene es fuerzas para continuar: “No tengo fuerzas. Sé que entre tú y yo todavía queda algo, pero aquí no lo vamos a tener. Le he pedido a Melisa que te cuido porque creo que es la única que te puede cuidar. Eres una persona muy importante para mí y por eso quiero que estés bien“.