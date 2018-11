‘OT 2018’: Marilia o Carlos, ¿quién dejará esta noche ‘Operación Triunfo’?

El concurso se llena de famosos esta noche en la Gala 8

Después de la bronca de Noemí Galera del lunes, hay muchas ganas de ver a los concursantes encima del escenario de ‘OT 2018’. La directora de la Academia se mostró muy decepcionada con los aspirantes del concurso por su actitud respecto con el programa y la audiencia, y les invitó a la reflexión y a aprovechar lo que les queda de programa.

Esta semana, Carlos y Marilia son los nominados y han estado preparando sus actuaciones concienzudamente para quedarse una semana más en la Academia. Carlos apostará por un tema de Michael Bublé, “Everything”, mientras que Marilia se ha decantado por Natalia Lafourcade con “Hasta la raíz”.

El resto de triunfitos se medirán en solitario o en dúos para cruzar la pasarela esta semana. Alba Reche cantará “Je veux” de la francesa Zaz. Famous y Marta interpretarán “September” de Earth Wind & Fire; el otro dúo de la noche, María y Sabela, cantarán el clásico de The Beatles, “I wanna hold your hand”; Natalia cantará por Celso Piña, “Aunque no sea conmigo”; Julia intentará librarse de una nueva nominación con “90 minutos” de India Martínez; y por último, Miki pondrá el pop de la noche con “Can we dance” de The Vamps.

En esta Gala 8, no solo los concursantes estarán encima del escenario de ‘OT 2018’. La noche se plantea muy emocionante con las actuaciones de cinco invitados: David Bisbal y Greecy, interpretarán su último gran éxito, “Perdón”; Carlos Baute y Marta Sánchez recordarán diez años después su éxito “Colgando en tus manos”; y el toque internacional lo pondrá James Arthur con su voz cruda y honesta, cantará “Empty Space”.

Por último, la artista Ruth Lorenzo formará parte del jurado de esta semana, con la difícil misión de determinar los nominados de esta semana.