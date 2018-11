‘GH VIP 2018’: Miriam, la “sargento de hierro” de la nueva prueba semanal

La nueva prueba semanal va a dar a los fans de ‘GH VIP 2018’ mucho juego, y es que los espectadores eligieron a Miriam Saavedra como la “sargento de hierro” de la casa. Ayer noche los concursantes se enfrentaron a lo que será su vida la próxima semana, con una pista americana para convertir la casa de Guadalix de la Sierra en un cuartel militar.

Para poner orden en la casa, después de la que hay montada esta semana con el tema Miriam, Makoke y Mónica, los espectadores debían escoger a uno de los concursantes para que fuera “el sargento” de la casa. Los espectadores de ‘GH VIP 2018’ son “muy juguetones” tal y como confiesa Jorge Javier Vázquez, y efectivamente eligieron a Miriam Saavedra para actuar de máxima autoridad de la casa.

Una noticia que no sentó muy bien a muchos concursantes como Mónica, que le llegaba la cara al suelo, o Suso, que preguntaba “¿por qué los les tiene tanta manía el público?”. Y la peruana ya ha ejercido de sargento hoy mismo y los compañeros no deben estar muy cómodos. A Asraf lo ha tenido un rato haciendo burpees por no llevar los cordones abrochados. A Tony le ha tocado hacer 20 por culpa de Suso y Aurah ha vivido su primer entrenamiento militar en la pista americana.

Cada concursante debía hacer dos recorridos en una hora por la pista americana, y algunas como Makoke ya se han quejado al final de la tarde de la dureza de la prueba semanal. Con Miriam Saavedra en su salsa, la casa es una bomba de relojería, y no tardará en estallar pronto si la peruana sigue ejerciendo su papel con mano de hierro en ‘GH VIP 2018’.