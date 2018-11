‘First Dates’: José Antonio llama “abuela” a su cita nada más llegar al restaurante

Noche de segundas oportunidades en ‘First Dates’ donde hemos visto a muchas caras conocidas que ya habían pasado por el restaurante de Carlos Sobera. Bea llegaba de nuevo al programa para tener una segunda oportunidad con Coco, pero la cosa no ha salido muy bien y, aunque ha habido complicidad, cada uno de ha ido por separado a su casa.

Después hemos visto llegar a José Antonio, un diseñador malagueño que no tuvo mucha suerte en su primera visita a ‘First Dates’. Y hoy no ha sido diferente. José Antonio nada más ver a Anna llegar la ha sentenciado. “¿A quién me habéis traído?” comentaba al ver a su cita. “Un estilista como yo y una mujer que parece que tiene puesto el rímel desde ayer y que no se ha peinado para venir a la televisión… Qué horrible”.

José Antonio aseguró que no iba a dar nada en la cita porque Anna no era su estilo y estaba muy decepcionado con su pareja de hoy. “Es una abuela” comentaba entre lamentos José Antonio que no paró de hablar en toda la cita. Las diferencias fueron insalvables entre ambos y la cita estaba destinada al fracaso por completo. Un “no” rotundo de José Antonio que, a pesar de no sentirse cómodo con Anna, la invitó a su casa de Marbella.

Por último, ‘First Dates’ ha tenido la visita de dos invitados muy especiales. Jordi y Adrián. Jordi, sordo por completo, nunca había tenido una relación con nadie, y buscaba a alguien que no fuera sordo pero que lo comprendiera. Para él llegó Adrián, un chico con CODA, hijo oyente de padres sordos, que se sentía más cómodo con la lengua de signos que con las personas que escuchan.

La tremenda ilusión con la que ambos acudieron a la cita era un punto a favor para que todo fluyera de buena manera. Los dos se gustaron, hablaron y se invitaron a una segunda cita después de su encuentro en ‘First Dates’.