‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Josua confiesa a Maira que salió de fiesta y estuvo con otra

La tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, Maira ha vivido su peor momento en el programa de Cuatro esta misma mañana. Desde que pudimos ver el avance esta misma mañana, sabíamos que lo que Josua tenía que contarle no era nada bueno. Y efectivamente, Josua se ha sentado a la izquierda de Maira y ha confesado que se ha saltado las normas fuera del programa.

Josua era uno de los pretendientes favoritos de Maira, incluso hemos podido ver su última cita juntos, donde el pretendiente llevaba un regalo a su tronista y la complicidad entre ellos era total. Pero Josua parece haber roto esa confianza que tenía Maira en él. “Creo que te he fallado” comenzaba Josua, que después confesó que solo fueron besos, “solo hubo besos, tontería, te aseguro que no pasó más porque reflexioné y no”.

La tronista de ‘MYHYV’ no daba crédito a lo que estaba escuchando y no ha sabido reaccionar de ninguna manera. La propia Maira ha querido mirar el lado bueno de la situación, “me muestra un poquito más de ti, por lo menos sé que si algo pasa, serías capaz de venir y contármelo” aseguraba Maira, que no ha querido tomar una decisión en caliente y expulsar a Josua.

La tronista quiere pensar su decisión ya que Josua es un chico que le gusta realmente, y el propio pretendiente ha asegurado que podría llegar a enamorarse de ella.