‘Intercambio consentido’: Joana y Miquel vuelven, pero con condiciones en su relación

Era día de reencuentros en ‘Intercambio consentido’ en especial para Joana y Miquel, la pareja que ha ido marcando un poco el ritmo del concurso. Miquel comenzó el programa confesando que Joana estaba enamorado de él hasta la médula, pero que el la quería, aunque no le importaba estar con otras chicas. Miquel quería relación abierta solo para él.

Pero a lo largo del programa hemos visto como Miquel ha ido cambiando su parecer sobre Joana. Primero porque Mónica, su pareja de intercambio, le ha ayudado a ver que Joana es la mujer de su vida. Y por otro lado, Miquel pudo ver como Joana podía enamorarse de otros y eso casi ocurre con Juanra, su intercambio, que la trató como una reina y ésta se dio cuenta que no todos los hombres eran como Miquel.

Ante esta situación, Miquel tuvo que leer la decisión de Joana para seguir con él. “Estay asustado” confesó el almeriense, conocedor de que Joana podía abandonarlo. Joana decidió seguir con Miquel pero con condiciones. En estas condiciones, la novia de Miquel aludia que no quería una relación abierta. “Desde ya me prometas que voy a ser la única” comentó Joana, “no me voy a separar de ti” confirmó Miquel.

Con la habitación llena de velas, la pareja de ‘Intercambio consentido’ confirmó su nueva relación y las ganas de poner en práctica todo lo que han aprendido.