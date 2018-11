Rapahael acude a 'El hormiguero' para presentar su último disco, su gira y contar alguna que otra anécdota de su vida en los escenarios.

El incombustible Raphael fue el primer invitado de ayer noche en ‘El Hormiguero‘ de Pablo Motos. El artista lleva toda una vida cantando por el mundo, y ahora presenta su último disco, “Resimphónico”, acompañado de una extensa gira que le llevará a todos los rincones del planeta. “Tienes la agenda llena durante los próximos dos años” comentaba Motos al cantante andaluz.

“Mi mujer me dice que pare, pero es muy comprensiva” aludía Raphael mientras escuchaban algunos de sus temas. En esta nueva gira, Raphael ha cuidado hasta el último detalle, al igual que con el disco, “en cuanto a sonido es mi mejor disco” comentaba Rapahael, orgulloso de llevar toda la vida encima de los escenarios.

En ‘El Hormiguero’ no solo se habló de lo último del cantante, también hubo tiempo para recordar viejas historias. Motos indago en varias, quedándose con los bulos de la red, que han dado por muerto a Raphael en varias ocasiones. “La primera vez me pasó en Portugal” comentaba el artista, “quería darle una sorpresa a mi madre que estaba en Madrid, y no había avión para volver. Seis horas de viaje. Cuando llegué mi madre veía las noticias y decían que había muerto de paro cardiaco. Mi madre alucinaba, y le dije que no hiciera caso” terminó Raphael ante las risas de todo el público.

El cantante comenzará una larga gira de conciertos con un despliegue técnico y musical como nunca antes los espectadores han visto en sus shows. Pablo Motos agradeció enormemente la visita del artista hasta ‘EL Hormiguero’ mostrándose muy agradecido durante toda la entrevista y el programa.