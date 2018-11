‘GH VIP 2018’: Hugo Castejón sorprende en Guadalix a Miriam Saavedra

Al final del programa del domingo, en El Debate, Sandra Barneda anunciaba que Hugo Castejón, el amigo de Miriam y firme defensor de la concursante, estaría esta misma noche en Guadalix de la Sierra para sorprender a la peruana. Allí se ha presentado Hugo para ver y hablar con la concursante de ‘GH VIP 2018’, que a pesar de alegrarse de la visita, ha estado un tanto distante con Castejón.

El invitado ha querido hacerle saber a Miriam que “solo ella puede arruinar su concurso” refiriéndose al buen programa que está haciendo Miriam, pero le advertía que debe controlarse un poco más. “Ten cuidado con las provocaciones que puedan hacer” le aconsejó Hugo Castejón a Miriam, para que siga concursando como hasta ahora ya que se plantea como una de las firmes candidatas a la victoria.

Castejón también habló de que Miriam está llegando a la gente, “estás siendo tú misma y eso está llegando a la gente” le confirmaba el invitado. A pesar de un buen rato de charla, mañana veremos la conversación completa en ‘Gran Hermano VIP: Límite 48 horas’, hemos visto a Miriam un poco distante con su invitado, como intentando mantener las formas delante de las cámaras.

A pesar de esa distancia que mostraba Miriam, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a Hugo que la estuviera defendiendo en las galas, “gracias por tu apoyo, no me lo esperaba” admitió la peruana.

En la gala de mañana noche en ‘GH VIP 2018’ veremos el encuentro completo de los dos amigos y sabremos quién de los tres nominados dejará de serlo gracias a las votaciones del público.