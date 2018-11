‘Mujeres y hombres y viceversa’: Incertidumbre y nervios entre las pretendientas de Moha en ‘MYHYV’

Comienza una nueva semana en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, y lo hace centrándose de nuevo en los tronos masculinos de Alberto Santana y Moha. El canario y el malagueño siguen siendo los protagonistas de estas últimas semanas y de la semana de estreno de Toñi Moreno al frente del espacio televisivo de Cuatro.

Santana recibió una gran noticia el pasado viernes. La andaluza Marina, con la que tuvo su historia durante el reinado de ésta, se ha sentado para pretenderle, a pesar de las dudas. Pero las tornas han cambiado, ahora será Marina la que tenga que poner todo de su parte para conquistar al canario que anda muy ilusionado en su trono. Otra cosa será cómo se lo tomen el resto de pretendientas, ya que ahora Marina es la favorita y parte con ventaja.

Por su parte, Moha no las tiene todas consigo, y se va a encontrar un panorama bastante desconcertante entre las sillas de sus pretendientas. Belén no va a estar presente, el tronista no sabe qué le pasa, Claudia anda decepcionada con Moha, mientras que Alba no lo entiende. Un cúmulo de situaciones que Moha no llega a entender y que se plantea si “se han puesto de acuerdo entre ellas” para desestabilizarlo.

Un toque de atención hacia el tronista que no sabemos cómo acabará, pero está claro que deberá cambiar su forma de actuar para no quedarse solo en el trono de ‘MYHYV’.