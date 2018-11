‘First Dates’: Susi rechaza a Óscar por su pelo, pero no sus cócteles

Como dice Carlos Sobera al principio de cada programa de ‘First Dates’, “este no es un restaurante normal” y es que todo el mundo que llega hasta el local de Sobera tiene historias diferentes y algunas muy curiosas. Los primeros en llegar esta noche han sido Susi y Óscar, que ha sorprendido a todos por su enorme melena canosa.

“No me gusta, no me veo con él” fue lo primero que expresó Susi al ver a Óscar. Pero el invitado escondía tras su melena mucho más que pelo, y poco a poco ha ido conquistando a Susi en su cita. Óscar, gerente de un club social, ha ido metiéndose en el bolsillo a Susi conquistándola con sus palabras y con una sorpresa que le tenía preparada.

Su sorpresa era un cóctel que traía preparado para ella, pero el viaje rompió el sifón y no pudieron degustar la bebida que Óscar traía para Susi. Pero esto no fue suficiente para que Susi cambiara de opinión respecto a Óscar. A pesar de que su pelo no le convencía mucho, Susi acabó rindiéndose a los pies de Óscar en ‘First Dates’ y concedió una segunda cita y conocer su local.

“Creía que ibas a decir que no” le comentó Óscar que no descartó cortarse la melena, si todo iba bien, en el futuro.