‘Sábado Deluxe’: Carlos Lozano reaparece en televisión y desmiente que haya tenido nada con Makoke

Carlos Lozano volvía ayer noche a ‘Sábado Deluxe’ después de unas semanas apartado de la televisión. Y lo hacía después de que Techi confirmara que ha estado embarazada de Omar Montes. El presentador no está llevando muy bien que sus dos ex parejas hayan entrado en la casa de ‘GH VIP 2018’, y decidió tomarse unas semanas de descanso en la televisión. Ayer reaparecía ante Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del programa para aclarar su marcha y algunos temas más.

Entre ellos hubo un tema que se insinuó en la casa de Guadalix. Miriam Saavedra pidió a Makoke que aclarara el tema, de una vez por todas, una posible relación que tuvo en el pasado con Carlos Lozano. El presentador, alucinó con esta declaración de Miriam, y la desmintió categóricamente. “No he tenido nada con Makoke, lo que pasa es que Miriam quiere darle hasta en el carné de identidad“, aclaró Carlos en el Deluxe.

Igualmente, Carlos Lozano se mostró de lado de Miriam a la hora de elegir sobre su favorita en el concurso. “Miriam lo está haciendo mejor” comentó Lozano, al que no le importaría que la peruana ganase el concurso. Otro tema diferente sería volver con ella, a lo que Lozano no está dispuesto porque se siente “engañado” y aseguró que, mientras que Miriam no demuestre que no ha estado con Hugo Castejón, jamás volverá con ella.

El presentador se ha querido tomar un descanso, y aseguró en ‘Sábado Deluxe’ que no va a volver a los debates de ‘GH VIP 2018’, aunque si al resto de programas de la cadena. ¿Será capaz de cumplir su palabra?