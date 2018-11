‘GH VIP 2018’: Tamara Gorro muestra su apoyo a Makoke tras su nominación

Es la primera vez que Makoke sale nominada en ‘GH VIP 2018’. Es cierto que en alguna que otra ocasión, sus compañeros la han votado para que salga nominada, pero por azar del destino se libraba de esa nominación. Pero ahora no. Esta semana está nominada y eso le preocupa ya que podría ser la siguiente en salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

Es por eso por lo que algunos amigos en el exterior están mandando mensajes de apoyo y defendiendo a Makoke para que se quede dentro de ‘GH VIP 2018’ hasta el final. Tamara Gorro le ha brindado su apoyo a través de las redes sociales con un alegato precioso en el que muestra todo el cariño que le tiene a la ex modelo.

“Son muchos años de amistad. Trabajé con ella y fue la persona que más fácil me lo puso ayudándome en todo”, ha contado a través su de Instagram. Y ha seguido: “Estuvo siempre en mis mejores y peores momentos. Me gusta ser justa y reconocerlo”. “Makoke es una maravillosa persona, prudente, cariñosa, sensible, atenta y buena amiga. Ahora necesita el apoyo de los suyos, y el mío lo tiene 100%”.

Ha terminado su alegato con una fotografía en la que aparecen Makoke y ella junto a Kiko y Ezequiel Garay, el que es su marido. ¿Servirá este alegato para que Makoke continúe una semana más en ‘GH VIP 2018’?