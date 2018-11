‘Mujeres y hombres y viceversa’: Marina vuelve a sentarse para conquistar a Santana

Marina lleva unos días preocupada porque no sabe muy bien qué hacer. Le gusta Santana, pero no se ve capaz de sentarse en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para emprender una nueva conquista, o al menos no se veía capaz hasta ahora. Parece que hoy ha abierto los ojos y que, por fin, ha decidido sentarse y convertirse en una de las pretendientas de Santana.

La ex tronista ha empezado el programa con muchas dudas. Ella cree que entre los dos puede haber algo muy bonito, pero también ha admitido que acaba de salir de la relación con Alai y que necesita un tiempo para volver a quererse a ella misma y poder quererlo a él. Pero parece que Nagore le ha ayudado a abrir los ojos y le ha hecho ver que le gusta Santana más de lo que ella cree.

Así que, después de las palabras de Nagore, Marina ha decidido sentarse y tener ya la cita con Santana y es que, como dicen el resto de pretendientas del canario, ¿Para qué esperar un mes? Eso sí, como bien ha dicho Toñi Moreno, la nueva presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, “las sillas son las que son”, por lo que una de las chicas debía irse para que Marina se sentase. Finalmente la eliminada ha sido Carol.