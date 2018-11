‘GH VIP 2018’: Jorge Javier Vázquez estalla contra Ángel Garó llamándolo “clasista”

La salida de la casa de Ángel Garó no dejó indiferente a nadie. El humorista ha ido creando enemigos durante su estancia en la casa por muchos desafortunados comentarios y peleas con sus compañeros. Pero no solo con sus compañeros discutió el malagueño, anoche, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, estalló contra él en ‘GH VIP 2018’.

Son muchas las críticas que ha estado recibiendo el programa, y el propio Jorge Javier Vázquez, a causa de las actitudes de algunos concursantes y en especial de Ángel Garó, que ha sido calificado de racista y clasista por gran parte de la audiencia. Durante la Gala 9 de ayer noche, Ángel Garó pudo ver desde la casa su última discusión con Miriam Saavedra, donde de nuevo la mandaba a su país de forma despectiva.

Jorge Javier intentó que el humorista recapacitara y cambiara su actitud dentro de la casa, ya que se estaban viendo comportamientos inapropiados que no podían consentir. Pero Garó, lejos de venirse abajo, siguió defendiendo que “era una forma de hablar” y que para nada es racista. Entre alegato y alegato, la conversación subió de tono, hasta que Jorge Javier tuvo que estallar contra el concursante de ‘GH VIP 2018’.

“Estás trabajando con gente como tú, no con chusma. No consiento que a otros concursantes como tú les llames chusma” Le gritaba Jorge Javier, mientras Garó seguía en sus trece. “Probablemente no seas racistas, pero si clasista, que es igual de malo” continuó el presentador elevando el tono de la conversación. Ángel argumentaba que sus palabras no son “dañinas”, mientras que Jorge Javier le decía que “hay mucha gente fuera que podía sentirse ofendido”.

El tono fue subiendo durante unos minutos, “no necesito que aquí me den clases de educación”, comentario que enfadó mucho a Jorge Javier, que al final tuvo que gritarle a Garó, “lo mismo necesitas clases de educación, si nos ponemos chulos te lo digo” apuntaba Jorge Javier gritando directamente.

La gente del público aplaudió el alegato del presentador dejando a Ángel Garó en muy mala situación. Tan mala que fue el expulsado de la noche y tuvo que encontrarse en plató con Jorge Javier y con la audiencia.