‘OT 2018’: The Beatles, Michael Bublé o Radio Futura, entre los temas elegidos para la Gala 8

Después de la tormenta de la Gala 7, siempre llega la calma en la Academia, y tras ver los errores y aciertos de la noche de ayer, los chicos han conocido los nuevos temas para la siguiente gala de ‘OT 2018’. Muchos grupos y solistas conocidos, y varios concursantes cantando en solitario, será lo que veamos en la Gala 8 del concurso.

Tras la expulsión de Noelia en la gala de ayer, la Academia se ha quedado sin una de las voces más prometedoras de esta edición y ahora todas las miradas se van a centrar en Famous, Natalia, Sabela o Alba Reche que siguen siendo los más queridos por el público. Esta semana, los nominados Carlos Right y Marilia, se enfrentarán por seguir dentro del concurso con temas muy diferentes. Carlos ha optado esta semana por un tema de Michael Bublé, “Everything”. Por su parte, Marilia, que repite nominación, va a interpretar “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade.

Esta semana solo veremos dos duetos. Uno el formado por María y Sabela que cantarán “I wanna hold your hand” de The Beatles, uno de los caramelos de la noche. El otro dueto será el de Famous y Marta que interpretarán en ‘OT 2018’, “September” de Earth, Wind & Fire. El resto de concursantes defenderán temas en solitario destacando el tema de Natalia, “Aunque no sea conmigo” de Celso Piña.

Alba Reche tendrá el reto de llevar hasta el escenario de la Gala 8 de ‘OT 2018’ el tema francés “Je veux” de Zaz. Julia se podrá lucir con un tema de India Martínez, “90 minutos” y Miki pondrá el toque pop a la noche con “We can dance” de la banda británica The Vamps. Antes de que todos defiendan sus temas, inaugurarán la gala con la mítica “Enamorado de la moda juvenil” de Radio Futura siendo el tema grupal de esta semana.

Como vemos temas muy diferentes y que a algunos concursantes les vienen como anillo al dedo, además de apostar por dejar los duetos a un lado para empezar a priorizar los temas en solitario.