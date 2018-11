‘MYHYV’: Manu continua muy indignado con su tronista Maira en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

La relación de Manu y Maira en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ no está pasando por su mejor momento. En el programa de ayer, los dos protagonizaron una dura discusión donde Manu acusaba a Maira de no estar como al principio, y tenerlo descuidado dentro de su trono. La tronista no tuvo una buena mañana ayer en Cuatro, ya que se siente un poco desilusionada con muchos de sus chicos, entre ellos Manu.

Y eso lo podremos ver reflejado perfectamente hoy con la elección de citas de Maira. La tronista va a dejar fuera de sus citas semanales a Manu, algo que va a acabar de indignar al pretendiente que no se morderá la lengua y dirá a Maira todo lo que piensa. Por su parte Maira, con esta elección, va a explicar que quiere dar una lección al italiano, ya que desde hace semanas la tronista sospecha que el pretendiente está en ‘MYHYV’ por salir en televisión y no porque quiera estar con ella.

Por otro lado, seguiremos viendo un nuevo capítulo del trono de Álex, que sigue también muy entretenido con sus chicas. Las pretendientas del modelo no se pueden llevar peor, y ayer Toñi Moreno pudo comprobar el nivel de peleas que suelen tener entre ellas por ser las favoritas de su chico. La presentadora sigue aclimatándose al programa y ayer alucinó un poco con las peleas entre las chicas de Álex.

Hoy veremos como Maira elige nuevas citas que veremos en los próximos días y comprobaremos si la tronista ha recobrado las ganas de sentarse en su silla de ‘MYHYV’.