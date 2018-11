‘GH VIP 2018’: ¿Celebrará Isa Pantoja su cumpleaños en la casa de ‘Gran Hermano VIP?

Jorge Javier invitó a Chabelita a entrar el jueves en la casa de 'GH VIP 2018' para celebrar su cumpleaños

Muchas sorpresas nos dejó la gala de anoche de ‘GH VIP 2018’ que finalizó con los concursantes cada vez más enfrentados y con Ángel Garó y Asraf como único nominados para la decisiva noche de mañana jueves. Antes de la confirmación de los dos concursantes, el público vivió unos minutos de desconcierto cuando vieron que los porcentajes de las votaciones variaban en tan solo unas horas y metían a Miriam Saavedra en la nominación final.

Pero esto no fue lo único destacable de la gala de anoche. Como hemos comentado en más de una ocasión, el plató de ‘GH VIP 2018’ es un reality en sí mismo, y la relación de Omar Montes con Isa Pantoja sigue dando mucho contenido al programa. Ayer, Jorge Javier Vázquez anunció desde el principio que tenía una propuesta para Isa Pantoja, por lo que Omar Montes se tiró todo el programa con cara de pocos amigos ante lo que se imaginaba sobre la propuesta de Jorge Javier.

El caso es que mañana jueves es el cumpleaños de Chabelita y la dirección del programa ha propuesto a Isa Pantoja que pase la noche en Guadalix junto a sus antiguos compañeros y celebre por todo lo alto sus 23 años. La propia Chabelita no confirmó nada, pero la idea no le pareció mal. La hija de Isa Pantoja tiene algunas cuentas pendientes en la casa con Asraf Beno, y no vio con malos ojos la propuesta de Jorge Javier.

No ocurrió lo mismo con Omar Montes que, a pesar de asegurar que no están juntos, sigue mostrándose muy cariñoso con Isa Pantoja y mostró sus celos al respecto de esta propuesta. Mañana jueves noche de nominaciones, expulsiones y quién sabe si de fiesta de cumpleaños en ‘GH VIP 2018’.