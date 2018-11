Amalia y su brujería, asustan a su cita en ‘First Dates’

Una noche más el restaurante de Carlos Sobera, ‘First Dates’ se ha vuelto a abrir para recibir a una serie de personas con un objetivo común: encontrar el amor en las mesas de Cuatro. Nada más comenzar conocíamos a Anna, una joven extrovertida, que llegaba con mucha alegría y ganas hasta su mesa del programa.

Pero su cita no le ha correspondido demasiado. Carlos, un vallisoletano que sueña con ser diputado, pero que con Anna no le ha ido muy bien. Anna y Carlos no han conectado en ningún momento según ella, para Carlos todo lo contrario, el soñaba con una segunda cita. Tras una cita donde Carlos solo intentaba agradar a Anna, algo que no ha gustado mucho a la chica, en la decisión final Anna ha dicho que no y la cara de Carlos ha cambiado. En un segundo ha pasado de darle una segunda cita a decir que no quería nada con ella, algo que Anna le ha reprochado acusándolo de no tener personalidad.

Por otro lado hemos conocido a Amalia, una excéntrica y oscura mujer que decía ser la propia Lady Gaga, “somos la misma persona” comentaba. Para ella llegó Aurora, que ha salido asustada de su cita con Amalia. La maquilladora madrileña ha acaparado toda la conversación de la cita en ‘First Dates’, hablando sobre sus contactos con la brujería, “yo hice brujería y escuché a muertos…Me pasaron varias cosas desagradables y por eso he dejado la magia para ser una chica buena” comentaba a su cita que cada vez iba mirando más extrañamente a Amalia. Más aún cuando Amalia le confesaba que todo el maquillaje que usa lo roba en grandes almacenes, “son multinacionales y no les pasa nada porque les robes algo” comentaba entre risas.

“Da la sensación de extraña y macabra” comentaba Aurora sobre su cita. Al final Aurora, a la que hemos conocido poco durante la cita, ha dicho que no a un segundo encuentro con Amalia.