‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Marina y Santana retoman su “tonteo”, con el canario como tronista

No ha podido comenzar más interesante la nueva etapa de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ con Toñi Moreno como conductora del programa. Ayer, en su estreno, la andaluza recibió al nuevo tronista, un viejo conocido del programa, el canario Alberto Santana. El nuevo chico venía de pretender a Marina y se quedó en la final sólo y rechazado por la andaluza.

Pero las tornas parecen que han cambiado. En el programa de ayer, Marina se presentó como invitada y soltó la bomba. Alai y ella ya no están juntos y la ex tronista sigue soltera, y parece que sin compromiso. Este factor ha marcado el inicio de Santana en el trono, ya que el canario sigue sintiendo cosas por Marina. La ex tronista tampoco esconde que siente “cosillas” por el nuevo chico del trono y han retomado su “tonteo” en el programa.

La incógnita que no quedó resulta en el programa de ayer lunes, fue si Marina será ahora capaz de sentarse en el trono de Santana como pretendienta y luchar junto a sus nuevas chicas por el amor del canario. Parece que las ganas están, pero todavía no sabemos si Marina estará dispuesta a este sacrificio por retomar su historia con Santana en ‘MYHYV’.

Toñi Moreno no ha podido empezar mejor como presentadora del programa de Cuatro, y es que la pareja de Marina y Santana sigue dando que hablar, ahora con las tornas cambiadas.