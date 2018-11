‘GH VIP 2018’: Esta es la teoría de Ángel Garó sobre Miriam, tras la visita de Belén Esteban

Esta noche dos de los nominados serán salvados por la audiencia de 'Gran Hermano VIP'

Las cosas han cambiado mucho desde la salida de la casa de ‘GH VIP 2018’ de Verdeliss el pasado jueves. Las estrategias de muchos concursantes parecen que están cambiando respecto a las de hace unas semanas y ahora los VIP andan un poco desconcertados tras las visitas que se han ido sucediendo en las últimas semanas.

En estas visitas todos los parientes e invitados incidían en que no se pueden fiar de nadie dentro de la casa. Laura Matamoros ya lo hizo con Makoke, y Belén Esteban lo dijo alto y claro el pasado domingo. Con las palabras de la colaboradora de Telecinco, los habitantes de la casa ya no saben cómo actuar al respecto. Tanto es así, que Ángel Garó ha desarrollado una teoría que, a su parecer, es la única explicación a las palabras de Belén Esteban.

“Yo creo que Miriam es una infiltrada de fuera y está aquí desquiciarnos a todos” comentaba el humorista a Tony Spina. “Tiene que ir por ahí, porque si no, no se comprende” incidía Garó mientras Tony comentaba la teoría a Makoke. Lo cierto es que todos los invitados que visitan la casa dicen lo mismo, y ya ocurrió ayer mismo con la visita de Pina, la madre de Tony, que le pidió que no se fiara de nadie en la casa de’ GH VIP 2018′.

Esta noche en ‘Gran Hermano VIP: Límite 48 horas’ los concursantes volverán a saber lo que opina la audiencia respecto a las nominaciones, y dos de los cuatro nominados serán salvados por el público.