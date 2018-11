‘GH VIP 2018’: Ángel Garó pide la expulsión tras una discusión con Miriam en directo

La noche en ‘Gran Hermano VIP: Límite 48 horas’ ha comenzado movida para todos los concursantes del reality. Jorge Javier Vázquez estaba repasando la nueva prueba semanal mientras en la casa estaba montada la discusión entre Ángel Garó y Miriam Saavedra. El presentador ha conectado con la casa de ‘GH VIP 2018’, y los dos implicados han tenido que explicar lo que había pasado.

Una vez más, Miriam Saavedra acusaba a Ángel Garó de meterse con ella por su lugar de origen, Perú. En ese momento Ángel Garó ha decidido que no quería seguir en la casa mientras Miriam Saavedra estuviera por allí. “Jorge yo me voy a mi cuarto y no voy a salir hasta que esta persona se marche” apuntaba Ángel sobre Miriam.

Jorge Javier ha tratado de contener al humorista que ha pedido al público que el próximo jueves sea el expulsado de la semana. Ángel apuntaba que por su trayectoria no quería mezclarse con este tipo de gente que busca la fama hablando de los demás, en clara alusión a Miriam. El humorista ha abandonado el salón para irse a la playa durante unos minutos y a su vuelta explicaba que no quería llorar ante esta situación.

La discusión ha continuado y ha mezclado a muchos más integrantes de la casa de ‘GH VIP 2018’, que ya claramente está más dividida que nunca.